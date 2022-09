Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de 27 de ani a fost impușcat mortal de instructorul sau, 39 de ani, in timpul unui exercițiu desfașurat la poliția din Graz, a relatat site-ul postului ORF . Tragedia s-a petrecut miercuri, 14 septembrie, iar instructorul este acuzat de omucidere din neglijența grava. Instructorul a colectat…

- Interventiile in direct, de acasa, fara acordul felinei, se pot transforma in momente cel putin haioase. Un jurnalist TV din Turcia a fost lovit peste ceafa de o pisica in timp ce era in direct. In filmare se vede ca felina se urca pe spatarul scaunului unde statea barbatul si asteapta momentul potrivit…

- Acordul este a doua comanda ferma din ultimii doi ani pentru Boom, dar compania va mai avea nevoie de cativa ani pentru construirea primului sau avion comercial. United Airlines s-a angajat anul trecut sa cumpere 15 avioane Overture. ”Pasagerii vor zboruri mai rapide, mai convenabile, mai durabile si…

- Caz șocant in SUA, unde o mama este acuzata ca și-a ucis fiica de patru ani și ca și-a atacat fiul de doi ani, in urma unui videoclip postat pe Instagram in care ii curgea sange pe piept. „Am terminat. Copiii mei sunt morți. Am terminat cu viața”, spunea femeia in videoclip.Mama din New Orleans, Statele…

- Politia din Africa de Sud a arestat, sambata, 82 de suspecti, la o zi dupa ce mai multi barbati inarmati au agresat o echipa care filma un videoclip la marginea orasului Johannesburg si au violat mai multe modele care lucrau pe platoul de filmare, relateaza DPA, conform Agerpres.

- Politia din Africa de Sud a retinut 82 de barbați in ancheta deschisa dupa ce mai multe tinere care filmau un videoclip muzical au fost violate. Ministrul Sanatații, care a vorbit despre acest caz a izbucnit in plans in timp ce facea declarații.

- Incalzirea globala nu este cu siguranța ceva care s-a intamplat peste noapte. Este un proces gradual de incalzire a Pamantului. Dar, in ultimul secol, aceasta creștere a temperaturii Pamantului a crescut in mod semnificativ, iar acest lucru este alarmant. Odata cu practicile de consum ale populației…

- Ansu Fati, extrema spaniola a lui FC Barcelona, a dezvaluit ca spera sa fie din nou coleg la echipa catalana cu starul argentinian Lionel Messi, informeaza site-ul walfoot.be. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…