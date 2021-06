Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vizitat lucrarile Liniei Electrice Aeriene 400 kV Portile de Fier - (Anina) - Resita, care este gata in proportie de 60% si care va permite cresterea capacitatii de integrare a energiei regenerabile in zona de sud-vest a tarii, potrivit unui comunicat al Transelectrica.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vizitat lucrarile Liniei Electrice Aeriene 400 kV Portile de Fier - (Anina) - Resita, care este gata in proportie de 60% si care va permite cresterea capacitatii de integrare a energiei regenerabile in zona de sud-vest a tarii, potrivit unui comunicat al Transelectrica,…

- ”Odata cu trecerea la 400 kV a intregului Ax Banat, de la Portile de Fier la Arad, in zona de sud-vest a tarii vor putea fi instalate capacitati de productie a energiei electrice din surse regenerabile de circa 1.000 MW, reprezentand in jur de 15 % din totalul productiei la nivelul tarii. In prezent,…

- ​Toata lumea vorbește în prezent despre „finanțari ecologice”. Despre cât de etic e sa dai credite unei firme care polueaza, de pilda? În strainatate, investitorii instituționali(fondurile de pensii, municipalitațile, etc) prefera sa investeasca acolo unde respectiva investiție…

- Proiectul de retehnologizare a Statiei 400/110/20kV Domnesti, o investitie totala de circa 25 de milioane de euro din fonduri proprii ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica, este realizat in grad de 95%, finalizarea lucrarilor fiind preconizata pentru sfarsitul…

- RESITA – Proiectul investițional de completare a Axului de 400 kV Banat, parte a Inelului de 400 kV al Romaniei, marcheaza progrese importante prin retehnologizarea a doua stații-cheie: Reșița și Timișoara. Aceste investiții, cu o valoare totala de aproximativ 42 de milioane de euro, vor face posibila…

- Compania Transelectrica a anunțat ca se fac progrese in proiectul investițional de completare a rețelei de 400 kV Banat, parte a Inelului de 400 kV al Romaniei. In acest sens are loc retehnologizarea a doua stații-cheie: Reșița și Timișoara, investiții cu o valoare totala de aproximativ 42 de milioane…

- Transelectrica investeste 42 de milioane de euro in retehnologizarea a doua statii esentiale pentru inchiderea Inelului de 400 kV in zona de vest, potrivit unui comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES. In anul 2020, nivelul de completare a Inelului a ajuns la 70% Proiectul…