- Constructorul a reluat astazi lucrarile de modernizare a strazii Coziei din municipiul Deva. Acestea au fost oprite pentru o scurta perioada de timp din cauza unor probleme de natura tehnica la cateva proprietați, care au fost rezolvate. Strada Coziei va…

- Constructorul lucreaza la amenajarea trotuarelor de pe strada Bucovina din satul Cristur. Proiectul presupune construcția de rigole carosabile pentru preluarea apelor pluviale, un sistem de drenaj a apelor subterane și șanțuri betonate. Trotuarele se paveaza cu dale și sunt incadrate…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a anuntat, vineri, la Tulcea, ca au reinceput activitatile de nisipare pe litoralul Marii Negre, dupa ce lucrarile au fost intrerupte in urma cu doua saptamani. El a amintit ca sistarea lucrarilor pe o suprafata restransa a fost cauzata de o interdictie impusa de Directia…

- Proiectul de innisipare din zona Mamaia ar putea fi stopat intrucat accesul navei care extragea nisip a fost interzis, iar acest lucru va pune in pericol cel mai mare proiect de infrastructura derulat de Romania pe litoralul romanesc, a postat, pe Facebook, Administratia Nationala Apele Romane (ANAR),…

- Autoritațile din Targu Jiu vor sa finalizeze lucrarile la Calea Eroilor pana la vizita specialiștilor UNESCO. Lucrarile ar fi trebuit sa fie demarate in primavara anului trecut și finalizate in termen de 6 luni. Astfel, in toamna anului 2020 lucrarea de modernizare a canalizarii pe doua tronsoane din…

- Startul lucrarilor de construcție a liniei electrice Vulcanești-Chișinau este preconizat pentru a doua jumatate a anului curent. Cu conditia ca pina atunci Parlamentul sa adopte legislatia necesara. Proiectul de interconectare a rețelelor de energie electrica dintre tara noastra și Romania este in prezent…

- Transferoviar Calatori, una din companiile care opereaza pe ruta Gara de Nord - Aeroportul Otopeni, a anunțat marți ca mai multe trenuri vor fi suspendate in perioada 25 ianuarie-13 februarie. Motivul invocat este ca sunt necesare lucrari de intreținere a liniei, inaugurate in urma cu o luna.…

- Stimati colegi, avem placerea sa va informam asupra unui proiect expozitional de anvergura, intitulat “The 2nd way after postmodernism”. Aceasta manifestare va fi realizata de Dan Tudor Truica, creator al TRUICART Events Brand, in parteneriat cu Uniunea Artistilor Vizuali din Slovacia. Expozitia va…