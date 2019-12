Lindsey Vonn, surpriză de proporţii pentru iubit: l-a cerut de soţ de Crăciun Fosta schioare Lindsey Vonn si-a cerut iubitul de sot de Craciun, desi era logodita cu el din luna august. Ea considera ca si barbatii ar trebui sa primeasca inele de logodna, scrie news.ro. “Craciun fericit si sarbatori fericite tuturor! La implinirea a doi ani de cand suntem impreuna, am intors favoarea si l-am cerut pe PK de sot… iar el a spus da. Vorbim despre egalitate, dar faptele sunt mai graitoare decat cuvintele. Si barbatii ar trebui sa primeasca inele de logodna si PK merita asta. Abia astept sa ma casatoresc cu tine”, a notat Vonn pe Instagram, postand o fotografie cu ea si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

