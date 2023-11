Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu intrarea in vigoare a noilor reglementari guvernamentale privind restricționarea tranzacțiilor in numerar in economie, mai multe banci din Romania au anunțat creșterea comisioanelor pentru operațiunile de retragere și depunere de numerar, precum și pentru plațile inter și intra-bancare la ghișee.…

- Nicolae Ciuca le-a spus liderilor liberali intruniți la Siniaia ca nu este de acord cu limitarea plaților in numerar la 5.000 de lei zilnic, masura propusa de premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu.

- Limitarea utilizarii plaților cu bani cash incepand de azi va crea probleme companiilor din mediul rural, romanilor fara card dar va ajuta statul sa mai reduca din evaziunea fiscala. Persoanele fizice pot plati de azi doar pana la 5.000 de lei cash in fieacare zi ier cele juridice in limita unul plafon…

- Limitarea plaților cash: Cine este afectat de noua masura și ce amenzi pot fi aplicate Limitarea plaților cash: Cine este afectat de noua masura și ce amenzi pot fi aplicate Noile masuri fisca-bugetare au adus o serie de modificari, printre care și limitare plaților in numerar. Astfel, Legea nr. 296/2023…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca limitarea platii in numerar pentru persoanele fizice vizeaza combaterea evaziunii fiscale, dar nu interzicerea banilor cash.In acest sens, a oferit exemplul personal, spunand ca nu are "sacoul facator de bani", dar are, la randul sau, numerar in masina.…

- Guvernul schimba regulile in ceea ce privește folosirea banilor cash, iar in urmatorii doi ani, ar urma sa facem tot mai puține plați in numerar. Legea prevede limite clare atat pentru persoane fizice, cat și pentru persoane juridice, privind sumele maxime care pot fi platite cash. Proiectul a fost…

- Romania are șanse mici pentru limitarea plaților in numerar: „Nu exista infrastructura bancara necesara” Romania are șanse mici pentru limitarea plaților in numerar: „Nu exista infrastructura bancara necesara” Elena Cristian, analist economic, a discutat, in cadrul unei emisiuni TV, referitor la una…

- Romania este corigenta la atragerea fondurilor europene, iar acum risca sa rateze și zecile de miliarde de euro pe care i-ar putea accesa prin PNRR. Analistul financiar Adrian Negrescu explica de ce nu reușim de 15 ani sa luam banii oferiți de Bruxelles și de ce nu putem depași acest cerc vicios