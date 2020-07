Festivalul Internațional Cantecele Munților, din Sibiu, va avea loc in acest sfarșit de saptamana, iar artiștii banațeni vor fi prezenți pe scena. Festivalul Internațional Cantecele Munților, din Sibiu, ajuns in acest an la cea de-a 45-a ediție. Evenimentul se desfașoara in perioada 28 iulie – 3 august 2020. Artiștii Liliana Laichici și Boban Constantinovici, impreuna ... The post Liliana Laichici și Boban Constantinovici, impreuna cu dansatorii Ansamblului Profesionist Banatul, la Festivalul Internațional Cantecele Munților, din Sibiu appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .