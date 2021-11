Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a publicat o fotografie emoționanta pe pagina sa de socializare, asta dupa ce ieri a fost Ziua Mondiala a copiilor nascuți prematuri. Vedeta și-a amintit ca in urma cu 7 ani cand a nascut-o pe fiica ei, aceasta a cantarit mai puțin și parea a fi un copil prematur, deși s-a nascut la termen.

- Dupa ce a declarat ca a fost infectata cu virusul COVID, Andreea Marin le-a dat de banuit jurnaliștilor. Cum a fost surprinsa vedeta de televiziune in urma cu puțin timp. Imaginile vorbesc de la sine. Andreea Marin și iubitul ei au fost infectați cu COVID Andreea Marin nu mai are nevoie de niciun fel…

- De cand a devenit mama, viața ei s-a schimbat complet. Lavinia Parva a postat o fotografie cu fiul ei și al lui Ștefan Banica, lucru pe care obișnuiește sa-l faca destul de rar. Artista a explicat ce simte de cand a venit pe lume micuțul Alexandru. Cand vine vorba despre baiețelul sau, Lavinia Parva…

- Dani Oțil e cel mai fericit barbat, asta dupa ce Gabriel Prisacariu a nascut in urma cu doar cateva saptamani un baiețel. Prezentatorul de la Antena 1 e foarte atașat de cel mic, iar acum a publicat o fotografie emoționanta cu bebelușul.

- Cristina Cioran a nascut prematur o fetița pe 18 iulie . Micuța a petrecut mai multe saptamani in spital, sub atența observație a medicilor. Acum, fetița este bine, crește pe zi ce trece, iar mama ii e mereu alaturi. Cele doua s-au pozat intr-o ipostaza emoționanta. Cristina Cioran a atras atenția cu…

- Noul sezon Asia Express a inceput in aceasta seara. In ediția a patra a showului, prezentatoarea Irina Fodor a avut o apariție extravaganta. Cum a aparut prezentatoarea Asia Express 4 in prima ediție Irina Fodor a inlocuit-o pe Gina Pistol la emisiunile Chefi la Cuțite și Asia Express. Vedeta a filmat…

- Sarbatoare mare in familia Anamariei Prodan! Fiica sa cea mica, Sarah, implinește astazi, 11 septembrie, varsta de 21 de ani. O zi atat de importanta nu putea fi trecuta cu vederea de catre impresara, astfel ca i-a facut o urare pe cinste fetei sale. Vedeta a postat mai multe amintiri cu Sarah, alaturi…

- Monica Gabor și-a surprins din nou fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat o imagine in care apare facand sport. Mereu eleganta, purtand ținute deosebite, fosta soție a lui Irinel Columbeanu nu a mai fost vazuta intr-o așa ipostaza.Monica Gabor, in varsta de 33 de ani, a revenit de curand…