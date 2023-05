Stiri pe aceeasi tema

- Starul Kylian Mbappe a reusit o dubla pentru Paris Saint-Germain in partida castigata de echipa sa, cu 2-1, pe terenul lui AJ Auxerre, formatia portarului roman Ionut Radu, duminica seara, in etapa a 36-a a campionatului de fotbal al Frantei.Mbappe a deschis scorul in minutul 6, cu un sut imparabil…

- Chinezul Steven Zhang (31 de ani), cel mai tanar șef de club din Top 5 campionate ale Europei, e al patrulea președinte care duce Inter Milano in finala Ligii Campionilor. De la venirea chinezului, s-au investit 800 de milioane de euro in echipa de Serie A. Dupa 13 ani de așteptare, Inter joaca din…

- Echipa franceza Olympique Marseille a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Auxerre, cu portarul roman Ionut Radu integralist, informeaza news.ro.Auxerre a deschis scorul la Marsilia, prin Birama Toure, in minutul 32, iar gazdele au reusit sa egaleze tarziu, in minutul 74, prin…

- Atacantul belgian, Romelu Lukaku (29 de ani), de la Inter Milano a facut din nou salutul militaresc și cu degetul la gura spre peluza Benficai, dupa care a aratat patru degete la camera, simbolizand litera M, pentru mama Adolphine, in meciul tur din „sferturile” Ligii Campionilor. Inter s-a impus cu…

- Inter Milano, cu doua fețe. Una timida, risipitoare și vulnerabila in Serie A, iar alta solida, pragmatica și greu de surprins in competițiile eliminatorii, in care este in joc un trofeu. Succesul de la Lisabona, 2-0 cu Benfica in turul „sferturilor” Ligii Campionilor, confirma impresia lasata in acest…

- Lionel Messi (35 de ani), extrema argentiniana a campioanei Franței, PSG, a bifat un record istoric, grație golului marcat sambata seara, in victoria obținuta de parizieni pe terenul lui Nice, scor 2-0, in runda cu numarul 30 din Ligue 1. ...

- Echipa italiana Salernitana a incheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Inter Milano. Gazdele au egalat in minutul 90.In meciul de la Salerno, Inter a deschis scorul pe Stadio Arechi. Era minutul 6 cand Robin Gosens l-a invins pe Ochoa, insa portarul mexican a devent,…

- Lionel Messi (35 de ani), fotbalistul argentinian al campioanei Franței, PSG, a bifat o borna impresionanta in meciul caștigat la limita de parizieni, scor 2-1, pe terenul lui Brest, in runda cu numarul 27 din Ligue 1. Sud-americanul a ajuns la 300 de pase de gol date la nivel de club in cariera, primul…