- Formatia Paris Saint-Germain a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Brest, in etapa a treia a campionatului Frantei, potrivit news.ro. Pentru PSG au marcat Ander Herrera '23, Kylian Mbappe '36, Gana Gueye '73 si Angel Di Maria '90+1. Golurile echipei Brest au fost…

- Argentinianul Lionel Messi si brazilianul Neymar nu fac parte din lotul anuntat vineri de clubul de fotbal Paris Saint-Germain pentru meciul de vineri seara, din deplasare, cu Brest, din uvertura etapei a 3-a din Ligue 1, informeaza cotidianul L'Equipe. In schimb, antrenorul Mauricio Pochettino va…

- Kylian Mbappe, marea vedeta a fotbalului francez, si-a anuntat colegii ca isi va respecta contractul cu Paris Saint-Germain, scadent la finalul acestui sezon, cand va putea semna cu Real Madrid in calitate de jucator liber, informeaza sportul spaniol de radio Cadena Ser, potrivit Agerpres. PSG va…

- Proaspat transferat la PSG, Lionel Messi își cauta o casa de închiriat la Paris. Chiar daca a semnat înțelegerea pe doi ani, starul argentinian nu vrea sa achiziționeze o locuința în capitala Franței. Potrivit RMC, Messi ar dori sa se instaleze la Neuilly-sur-Seine, acolo…

- Lionel Messi nu va debuta sambata in tricoul lui Paris Saint-Germain, in meciul cu Strasbourg din a doua etapa a ligii franceze de fotbal Ligue 1, nefiind inclus in lotul de 22 jucatori convocati de antrenorul Mauricio Pochettino, transmite DPA. Starul argentinian, a carui transfer la…

- "Din nou impreuna", a scris pe Instagram atacantul brazilian Neymar dupa ce Lionel Messi a sosit marti la Paris pentru a semna cu Paris Saint-Germain, transmite presa internationala, potrivit news.ro. Neymar si Lionel Messi au fost colegi intre 2013 si 2017 la Barcelona, echipa de care fotbalistul…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi este o "optiune" luata in calcul de Paris Saint-Germain, a declarat vineri antrenorul vicecampioanei Frantei, Mauricio Pochettino, citat de presa internationala. "Stim ce s-a intamplat ieri, nu voi spune altceva", a declarat Pochettino, care se astepta…