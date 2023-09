LIGA ZIMBRILOR – Minaur joacă cu Potaissa Turda în Polivalenta băimăreană Sala Polivalenta „Lascar Pana” va fi locul de desfașurare al partidei dintre CS Minaur și Potaissa Turda, joc din cadrul etapei a 4-a din Liga Zimbrilor. Partida de maine va incepe de la ora 17.30. Oficialii Minaur spun: „Este un meci intre doua echipe cu pretenții, care se cunosc foarte bine, ele disputand ;i multe jocuri amicale impreuna. |n ultimele cinci jocuri oficiale, Minaur are doua victorii, la fel ca și Turda, iar un meci s-a terminat la egalitate. E vorba chiar de ultimul, din 25 februarie acest an, 25-25 la Turda”. Etapa 4 “U” Cluj-Napoca – Dinamo București: 29-41 CSM București – CSM… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

