LIGA ZIMBRILOR – CS Minaur joacă în deplasare cu HC Buzău Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” din Buzau va gazdui, maine, 5 octombrie, partida dintre HC Buzau și CS Minaur Baia Mare. Jocul de maine va conta pentru etapa cu numarul 7 din Liga Zimbrilor. Partida va fi arbitrata de Theodor Șerbu și Adrian Vasilescu din București. Minauriștii vor trebui sa invinga maine daca vor sa ramana in partea de sus a clasamentului. Nu le va fi ușor, HC Buzau avand o echipa buna. Etapa a 7-a Dinamo București – CSM Oradea: 34-30 (disputat in devans) CSM Constanța – CSU Suceava (miercuri, 5 octombrie) Potaissa Turda – CSM București (miercuri, 17.30, Pro Arena) CSM Odorheiu… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi, in data de 28 septembrie, gazda partidei dintre CS Minaur și AHC Potaissa Turda, joc din cadrul etapei a 6-a din Liga Zimbrilor. Va fi un meci dificil pentru minauriști, care vor incerca sa se mențina sus in clasamentul Ligii Zimbrilor. Nu le va fi…

- ”Medicover, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private din Romania, anunta finalizarea achizitiei retelei Laurus Medical, supraspecializata in proctologie si tratamentul afectiunilor sistemului venos. Investitia va asigura grupului Medicover o consolidare a prezentei la nivel national…

- Duminica seara, echipa masculina de handbal a CS Minaur Baia Mare a jucat in deplasare cu CSM Vaslui, in cadrul etapei a treia din Liga Zimbrilor. La Vaslui nu se caștiga ușor, insa Minaur a facut o prima repriza excelenta, incheiata cu un avans de 10 goluri, reușind apoi sa se impuna fara probleme:…

- Miercuri dupa amiaza, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSU din Suceava, meci contand pentru prima etapa a sezonului 2022-2023 din Liga Zimbrilor. Un meci restanța din prima etapa, amanat pentru ca Minaur a jucat in cupele europene. Din pacate, nici…

- Debutul competitional oficial al echipei de handbal masculin a Constantei sub numele de CSM Constanta, in urma preluarii stafetei de la HC Dobrogea Sud, a fost unul fericit.Astazi, in etapa intai din Liga Nationala, sezonul 2022 2023, formatia de pe litoral a intalnit pe teren propriu, in Sala Sporturilor…

- Marcand cei 500 ani de la moartea lui Rafael, documentarul ne propune o imersiune in perioada renascentista pentru a explora arta sublima a unuia dintre cei mai mari pictori ai tuturor timpurilor. Distribuit de HAPPYCINEMA®, Rafael – Tanarul maestru prezinta povestea artistului din Urbino incepand cu…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a lansat licitatia pentru achizitia a 20 trenuri electrice de lung parcurs, care vor circula pe 10 trasee din tara, iar trei dintre acestea sunt din Iasi spre Brasov, Galati si Constanta. Trenurile se vor putea deplasa cu o viteza maxima de 200 km/h si vor…

- Dupa ce au disputat o dubla amicala cu Poli Timișoara la Sala Sporturilor 'Romeo Iamandi, 30-31 iulie 2022, 34-25(16-11) și 29-30(15-12), handbaliștii buzoieni vor lua startul la trei turnee inainte de debutul sezonului 2022-2023, in data de 27 august 2022. HC Buzau 2012 va juca mai intai la Bacau,…