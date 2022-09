Stiri pe aceeasi tema

- Dupa partidele de joi, competiția Nations League a continuat și vineri cu noi intalniri in cele patru divizii valorice, din care face parte și naționala Romaniei. Ungaria a reușit surpriza serii și ocupa prima poziție in grupa morții.

- Germania o infrunta de la aceasta ora pe Ungaria, intr-un meci din Grupa 3 a Diviziei A din Liga Națiunilor. Partida a inceput la ora 21:45 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Ungaria, una dintre figurile frumoase din actuala ediție a Ligii Națiunilor, incearca sa mai produca o surpriza…

- Naționala Romaniei va evolua vineri, la Helsinki, contra Finlandei, in penultimul ei meci in Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. Alte șase partide sunt programate in aceeași zi, printre care Italia - Anglia și Germania - Ungaria.​

- Romania se afla pe ultimul loc in Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor dupa patru meciuri disputate. Inaintea meciului cu Finlanda, selecționerul Edi Iordanescu a spus ca cel mai mult iși dorește ca elevii sai sa demonstreze ca rezultatele slabe din vara au fost un accident favorizat de nesansa.

- Romania se afla pe ultimul loc in Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor dupa patru meciuri disputate. In aceste condiții, Edi Iordanescu a vorbit despre viitorul sau la carma primei reprezentative.

- ​UEFA a stabilit ca meciul dintre Finlanda și Romania (Grupa a 3-a din Liga B a Ligii Natiunilor) sa fie condus de o brigada de arbitri din Spania, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Astfel, intalnirea va fi condusa la centru de Carlos del Cerro Grande, un arbitru de 46 de ani. Acesta va fi ajutat…

- Anglia a caștigat titlul european la fotbal feminin, dupa ce s-a impus duminica impotriva Germaniei, scor 2-1 dupa prelungiri (a fost 1-1 dupa 90 de minute), in finala de pe stadionul Wembley.

- Anunțul premierului roman privind identificarea unei soluții pentru reducerea prețului benzinei la pompa cu 50 de bani pe litru este inca o noua schema de compensare menita sa atenueze impactul prețurilor la energie asupra populației. Pana acum, in Romania, guvernul a decis reducerea TVA la energie…