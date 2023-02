Stiri pe aceeasi tema

- Marți și miercuri, 7-8 februarie, la patinoarul „Dunarea" din Galați se joaca o „dubla" contand pentru Campionatul Național de hochei pe gheața: CSM Galați – Hockey Klub Gheorgheni 9-5 (marți, FOTO – cu oaspeții in alb-roșu) și miercuri, de la ora 18:30. Va reamintim ca luni și marți, 6-7 februarie,…

- SC Miercurea Ciuc, detinatoarea titlului, a reusit a treia victorie consecutiva in Campionatul National de hochei pe gheata, 3-2 (0-1, 1-1, 2-0) cu ACSHC Fenestela 68, joi, la Targu Secuiesc, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ultimul meci al turului Ligii Florilor a adus o victorie categorica in favoarea SCM Ramnicu Valceain deplasare la Baia Mare, scor 40-24 in fața lui Minaur, miercuri, 25 ianuarie 2023. Japoneza Asuka Fujita (15 goluri din 16 aruncari!) a fost MVP-ul unei partide in care portarii echipei gazda au avut…

- Miercuri, 25 ianuarie, de la ora 17.30, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Ramnicu Valcea, din cadrul ultimei etape a turului Ligii Florilor MOL. Accesul spectatorilor in sala se face pe baza de abonament sau bilet in valoare de 10 de lei. Biletele…

- Duminica, 15 ianuarie, de la ora 11.00, Sala sporturilor “Gheorghe Tadici” din Zalau va fiu gazda partidei dintre HC Zalau și CS Minaur, joc din cadrul etapei a 12-a din Liga Florilor MOL, penultima din tur. Partida va fi arbitrata de Cristina Lovin-Nastase (București) și Simona Stancu (Buzau), in timp…

- Echipa buzoiana de handbal feminin continua sa fie lider in primul eșalon, dupa ce a caștigat și al 9-lea meci consecutiv din campionat. De aceasta data, Gloria a invins-o pe CSM Galați, ultima clasata din Liga Florilor, intr-o partida disputata aseara, in deplasare. Elevele lui Adrian Chiruț au caștigat…

- Vineri seara, Sala “Apollo” din capitala a fost gazda meciului dintre CSM București și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 15-a din Liga Zimbrilor. A fost ultima partida oficiala din acest an pentru cele doua echipe, intrecerea interna urmand sa se reia in debutul lunii februarie a anului viitor.…

- SuperLiga Romaniei s-a reluat dupa doua saptamani de pauza, iar CFR Cluj a reușit a treia victorie consecutiva in campionat, dupa ce a caștigat cu 3-2 duelul din deplasare cu FC Hermannstadt. Echipa lui Dan Petrescu a urcat pe locul doi in clasament și a ajuns la doar patru puncte de liderul campionatului,…