Liga Campionilor (polo): Steaua București şi CSM Oradea au ratat calificarea în grupe Campioana României la polo, Steaua Bucuresti, si vicecampioana CSM Oradea au obtinut doar înfrângeri la turneelor preliminare ale Ligii Campionilor, de unde doar doua locuri sunt calificante în grupele competitiei. CSM Oradea s-a deplasat fara sapte jucatori si fara antrenor, toti testati pozitiv la Covid-19.

Între 11 si 15 noiembrie, Steaua si CSM Oradea joaca la turneele preliminare ale Ligii Campionilor, la Siracusa si Budapesta.

Pâna în prezent au înregistrat doar înfrângeri

Sursa articol: hotnews.ro

