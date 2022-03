Liga Campionilor / Inter Milano, victorie de palmares la Liverpool Inter Milano a invins-o pe Liverpool cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, in deplasare, in mansa secunda a optimilor Ligii Campionilor, insa formatia engleza s-a calificat mai departe dupa victoria din tur, cu 2-0. Diferenta pe „Anfield“ a fost facuta de golul superb reusit de argentinianul Lautaro Martinez (’62), cu o diagonala in vinclu din marginea careului. De menționat faptul ca italienii au evoluat in inferioritate numerica, dupa de Alexis Sanchez a vazut cel de-al doilea cartonaș galbene in minutul 63. Sadio Mane a devenit primul senegalez care ajunge la 50 de meciuri in Champions League.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

