- Barcelona nu a reușit sa treaca de Benfica, marți, în penultima etapa a grupelor Ligii Campionilor, astfel ca este obligata sa câștige ultimul meci contra lui Bayern Munchen (chiar pe Allianz Arena) pentru a fi siguri de calificare. Deși a avut ocazii bune, inclusiv o bara prin Demir,…

- Echipa Chelsea s-a calificat in optimile Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, cu scorul de 4-0, formatia Juventus Torino, in etapa a cincea a grupelor Ligii Campionilor. Tot marti, FC Barcelona si Benfica au remizat, scor 0-0, conform news.ro Rezulttate de marti, din etapa a cincea…

- Etapa cu numarul 4 a grupelor Ligii Campionilor continua astazi cu 8 meciuri tari. De la ora 19:45 se joaca AC Milan - Porto, cu Ciprian Tatarușanu titular la gazde, și Real Madrid - Șahtior. Grupa A Leipzig - PSG, live de la 22:00 Click AICI pentru live și statistici Televizat pe Telekom Sport 2, Digi…

- Mircea Lucescu (76 de ani), antrenorul celor de la Dinamo Kiev, a prefațat meciul cu Barcelona din Liga Campionilor. Barcelona - Dinamo Kiev, din grupa E a Ligii Campionilor, este programat miercuri, de la ora 19:45, liveTEXT pe GSP.ro Mircea Lucescu este optimist inaintea deplasarii pe Camp Nou. E…

- Istvan Kovacs (37 de ani) a fost delegat in premiera in acest sezon al grupelor Ligii Campionilor. Șahtior Donețk - Inter din etapa 2 a Ligii Campionilor este programat marți seara, 28 septembrie, de la ora 19:45 și va fi transmis in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport +, dar și LiveSCORE…

- ​Dupa ce în urma cu un an de zile era învinsa cu un umilitor 8-2 de Bayern, Barcelona a suferit înca o data împotriva nemților. Campioana Germaniei s-a impus cu 3-0 pe Camp Nou, la meciul de debut în noua ediție de Champions League. Muller (33') și Lewandowski…

- Barcelona - Bayern se joaca azi, de la 22:00, și reprezinta capul de afiș din prima etapa a grupelor UEFA Champions League. E pentru prima data cand cele doua formații se intalnesc de la victoria istorica a nemților, scor 8-2, din 2020. Intr-o grupa din care mai fac parte Benfica și Dinamo Kiev, Barcelona…

- Ediția 2021-2022 din Liga Campionilor incepe marți. Cel mai palpitant duel al zilei e cel dintre Barcelona și Bayern Munchen. Partidele pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Telekom Sport și Look+. Tot azi, intra in scena și Mircea Lucescu. „Il Luce” joaca al doilea…