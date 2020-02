Stiri pe aceeasi tema

- Planul de pace pentru Orientul Mijlociu propus de presedintele american Donald Trump ar duce la o stare de apartheid, a atras atentia sambata secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, potrivit DPA."Planul duce la un statut care echivaleaza cu solutia unui stat care cuprinde doua…

- Liga Araba a criticat aspru miercuri planul american destinat sa puna capat lungului conflict israeliano-palestinian, denuntand 'o incalcare flagranta a drepturilor legitime ale palestinienilor', potrivit France Presse. Anuntat marti la Washington de catre presedintele american…

- Secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit a declarat miercuri ca dupa o prima lectura a planului președintelui SUA, Donald Trump, privind pacea in Orientul Mijlociu, este de parere ca propunerea ar duce la pierderea unor drepturi ale palestinienilor, informeaza Reuters, pootrivit Mediafax.Cu…

- Planul de pace american pentru Orientul Mijlociu a fost prezentat marti seara, in fata unui public care si-a manifestat entuziasmul in repetate randuri. A fost prezentat de presedintele Donald Trump si de premierul israelian, Benjamin Netanyahu. La ceremonie au fost prezenti si ambasadori a trei state…

- O reuniune extraordinara a Ligii Arabe va avea loc sambata la Cairo, in prezenta presedintelui palestinian Mahmoud Abbas, pentru a evoca planul de pace pentru Orientul Mijlociu (OM) pe care Washingtonul l-a dezvaluit marti, a anuntat secretarul general al organizatiei, Hossam Zaki, informeaza AFP…

- Planul de pace american in Orientul Mijlociu pe care Donald Trump urmeaza sa-l dezvaluie marti autorizeaza in fapt Guvernul israelian sa instaureze un regim de apartheid, denunta reprezentanta diplomatica a Autoritatii Palestiniene (AP) in Marea Britanie, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Aceasta…

- Planul de pace in Orientul Mijlociu al administratiei Trump va fi ”istoric”, apreciaza premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu si rivalul sau Benny Gantz, care se pregatesc sa plece la Washington pentru a discuta despre aceasta initiativa americana, relateaza AFP, citata de news.ro.Presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va dezvalui planul sau de pace pentru Orientul Mijlociu inainte de vizita, marti, la Washington a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, si adversarului acestuia, Benny Gantz, noteaza AFP. "Il vom face public probabil cu putin inainte",…