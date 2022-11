Stiri pe aceeasi tema

- Cu multe indisponibilitați in lot, poienarii s-au inhamat la una dintre cele mai lungi deplasari, tocmai la Coada Izvor, pentru partida cu CS Manești contand pentru etapa a 13-a din Liga A Prahova.

- Liga A Prahova are un nou lider ”solitar”- Tricolorul Breaza! Echipa lui Costin Plavache a profitat de ”pașii greșiți”, pe teren propriu, facuți de Petrolul 95 și Atletic United (ambele au remizat, scor 1-1, in aceasta etapa) și a ramas singura pe primul loc, poziție confirmata și de golaveraj – cel…

- Poienarii au revenit in fața propriilor suporteri cu speranța unui rezultat bun, care sa-i scoata dintr-o pasa nu tocmai pozitiva, impactul cu Liga A fiind resimțit din plin de elevii lui Valentin Bunea și Alin Postolache.

- In primul eșalon județean, cele doua echipe cu procentaj maxim- Tricolorul Breaza și Petrolul 95- au facut schimb de locuri in clasament, pentru… un gol! Fiecare dintre formațiile mai sus menționate a dat ”cate a putut” adversarelor, realizand victorii concludente, Petrolul 95 reușind o diferența ”un…

- * Alexandru Matel a debutat, ieri, in primul eșalon judetean prahovean! Jucatorul de 32 de ani, liber de contract, a semnat cu Atletic United Ploiești și a bifat deplasarea de la Varbilau, unde echipa lui Cristi Burlacu s-a impus cu 3-1. Fost internațional, cu 17 meciuri sub tricolor, și nu mai puțin…

