- Duminica se disputa un singur meci din etapa #4 din Liga 2. Infrangerea lui Dinamo cu Unirea Dej de ieri ține capul de afiș al rundei, una in care Iașiul lui Claudiu Niculescu a invins Concordia Chiajna. Etapa a debutat vineri, cu duelul Șelimbar - Oțelul Galați, scor final 1-1. ...

- Vineri, 26 august: CSC Selimbar – Otelul Galati 1-1Au marcat: O. Ursu ’50 / Cisotti ’37 Sambata, 27 august: FC Brasov – Ripensia Timisoara 1-0A marcat: D. Spataru ’66. Metaloglobus Bucuresti – Minaur Baia Mare 0-1A marcat: V. Chinde ’37. CSM Slatina – Unirea Slobozia 1-1Au marcat; R. Necsulescu ’90+3…

- Etapa a 4-a a Ligii 2 a debutat vineri, cu meciul CS Comunal Șelimbar – SC Oțelul Galați, 1-1. Dinamo va evolua, sambata, de la ora 11:30, cu Unirea Dej. Programul meciurilor: vineri, 26 august 2022, ora 16:30 CSC Selimbar – SC Otelul Galati 1-1 sambata, 27 august 2022, ora 11:00 FC Brasov – Ripensia…

- Sambata, 27 august, de la ora 11.00, stadionul Metaloglobus din București va fi gazda partidei dintre echipa cu același nume și CS Minaur Baia Mare, joc in cadrul etapei a 4-a din Liga 2. Arbitri: Andrei Moroița (Ploiești) – Raul Ghiciulescu (Lugoj), Ioan Humita (Armeni – Caraș Severin). Rezerva: Ciprian…

- Vineri, 26 august: ora 16.30: CSC Selimbar – Otelul Galati. Sambata, 27 august: ora 11.00: FC Brasov – Ripensia Timisoara, Metaloglobus Bucuresti – Minaur Baia Mare, CSM Slatina – Unirea Slobozia, Poli Iasi – Concordia Chiajna, Poli Timișoara – Progresul Spartac;ora 11.30: Dinamo – Unirea Dej;ora 18.00:…

- CSM Slatina nu a reușit sa repete isprava din runda inaugurala și cu CSA Steaua. Oltenii au pierdut, scor 1-2, partida susținuta astazi, pe stadionul „1 Mai“, din cadrul etapei a 2-a din Liga 2. Roș-albaștrii au condus cu 2-0, grație golurilor marcate de Adi Popa (’13) și Bogdan Chipirliu (’24). Gruparea…

- Echipa de fotbal a CS Minaur are un nou meci in deplasare in Liga a doua, dupa ce saptamana trecuta a jucat la Unirea Slobozia, unde a fost invinsa cu 3-0. De aceasta data deplasarea va fi mai scurta, pana la Brașov, la o alta grupare care iși cauta gloria de alta data. Gazdele de duminica au pierdut…

- Ieri, la sediul Federației Romane de Fotbal (FRF), a avut loc tragerea la sorți in urma FC Unirea Dej a aflat programul sezonului regular din Liga 2 (ediția 2022-2023). Echipa antrenata de Dragoș Militaru a fost norocoasa, caci in sezonul regular va avea 10 meciuri pe teren propriu și doar 9 in deplasare.…