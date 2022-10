LIGA 3: Rezultatele echipelor brașovene: Cetate Râșnov câștigă fără emoții / Kids Tâmpa, înfrângere la scor! Astazi a fost programata etapa a 7-a a Ligii a 3-a de fotbal. Pe Stadionul Tineretului, SR Brașov a remizat cu CS Paulești, scor 1-1. Ion Mihai a marcat golul brașovenilor, in minutul 75. Cetate Rașnov a invins la scor, 5-0, pe KSE Tg. Secuiesc. Boția, Roșu, Turcu, Voicu și Druga au marcat golurile rașnovenilor. Kids Tampa Brașov a pierdut fara drept de apel confruntarea de la Blejoi, scor 0-4. In timp ce Olimpic Zarnești a fost și ea invinsa, tot in deplasare, de Sepsi OSK 2, scor 1-3. Golul oaspeților a fost marcat de Grideanu. Dupa aceasta etapa, Cetate Rașnov a urcat pe locul 3, cu 11 puncte.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a fost programata etapa a 8-a din Liga a 3-a de fotbal. Aceasta runda a programat un derby județean. Confruntarea de la Zarnești, dintre echipa locala ASF Olimpic și SR Brașov. Stegarii au caștigat meciul de la Zarnești cu 2-0. Golurile brașovenilor au fost marcate de Ion Mihai in minutul 3 și…

- In aceasta dupa-amiaza a fost programata etapa a 5-a din Liga a 3-a de fotbal. In seria a 5-a au avut loc doua derby-uri județene. Astfel, SR Brașov s-a deplasat la Cetate Rașnov. Iar Kids Tampa Brașov a primit vizita celor de la ASF Zarnești. SR Brașov s-a impus in deplasarea de la Rașnov, scor 2-1,…

- In etapa a doua a seriei a 5-a din Liga a 3-a de fotbal, cele 4 echipe din județul Brașov vor susține trei meciuri pe propriul teren și unul in deplasare. Astfel, ACS Kids Tampa Brașov va intalni, in deplasare, pe CS Paulești. „Urșii” merg pe terenul celor de la Paulești pentru a obține inca un rezultat…

- Echipa naționala a Romaniei U16, formata din jucatori nascuți in 2007 și mai mici, va efectua un stagiu de pregatire in perioada 28 august – 8 septembrie. Cantonamentul va avea loc la Centrul Național de Fotbal Buftea. Din lotul convocat de selecționerul Victor Ene face parte și jucatorul celor de la…

- SR Brasov a castigat categoric derby-ul Țarii Barsei. In prima faza a Cupei Romaniei, stegarii au intalnit pe Olimpic Cetate Rasnov. SR Brasov s-a impus fara emoții, scor 4-0, 2-0 la pauza. Au marcat: Carlo Danciu, Marius Savu si goalkeeper-ul Bogdan Cauca. Acesta a punctat la ultima faza a meciului…

- ACS Kids Tampa Brașov va intalni pe KSE Tg. Secuiesc in turul 1 al Cupei Romaniei, ediția 2022/2023. Partida se va juca intr-o singura manșa, pe stadionul ICIM, pe data de 17 august. „Este un adversar pe care-l cunoaștem din sezoanele trecute. O formație cu jucatori buni, care ne-a pus probleme in meciurile…

- In luna august, Filarmonica Brașov va așteapta la o serie de evenimente și concerte ce vor avea loc in Piața Sf. Ioan și nu numai. Descoperiți mai jos programul intreg. Sursa: Filarmonica Brașov Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook,…

- Echipa de seniori de la ACS Kids Tampa Brașov va juca și in sezonul urmator in Liga a 3-a. Cererea „urșilor” de a ocupa unul dintre locurile vacante pentru sezonul 2022/2023 a fost acceptata de Federația Romana de Fotbal. Astfel, brașovenii vor evolua tot in al treilea eșalon fotbalistic al țarii. „Ne…