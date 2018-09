Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul poate face un salt important spre locurile fruntase, in cazul unui succes in „restanta” cu Chindia Targoviste, ambele echipe, vecine de clasament acum, cu cate 10 puncte, avand nevoie „ca de aer” de toate punctele puse in joc. Meciul programat pe arena „Ilie Oana”, de la orele 19.30, a fost…

- Astazi se disputa etapa a 6-a din Liga a doua, iar primele meciuri au inceput la ora 11:00. Partidele pot fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. LIVE Academica Clinceni - Poli Timișoara 0-0CS Balotești - Dacia Unirea Braila 0-0Luceafarul Oradea - UTA Arad 0-0Metaloglobus - Daco-Getica 0-0Sportul…

- Formatia CS Mioveni a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Chindia Targoviste, in primul meci al etapei a sasea a Ligii a II-a, scrie news.ro.Golurile au fost marcate de Valentin Balint, in minutele 18 si 65, din penalti. Citește și: UEFA a sancționat FC Salzburg si…

- Dupa echipele timisorene si U Cluj, Luceafarul Oradea se va duela sambata cu o alta echipa de traditie din fotbalul romanesc. La Sinmartin va poposi UTA Arad, echipa antrenata de Ionut Popa. Dupa un sezon trecut ratat, aradenii au parte de un start de campionat bun si sunt pe locul 3, cu…

- Dupa trei victorii consecutive, Chindia Targoviște a incheiat la egalitate partida de pe teren propriu cu FC Argeș, scor 1-1, in etapa a patra a Ligii a doua la fotbal. Echipa lui Viorel Moldovan ramane in continuare liderul clasamentului (10 puncte), fiind urmata de Academica Clinceni și Energeticianul,…

- Program / rezultate: Vineri, 17 august: ora 18.00: ACS Petrolul – Pandurii Targu Jiu ora 18.00: CS Mioveni – CS Balotesti Sambata, 18 august: ora 11.00: Dacia Unirea Braila – UTA Arad ora 11.00: Farul Constanta – Academica Clinceni ora ...

- Astazi, de la ora 20.00, FC Petrolul 52 isi va prezenta lotul cu care va porni la drum in sezonul 2018-2019, cu ocazia unui meci amical pe care il va sustine, pe stadionul „Ilie Oana”, contra celor de la AFC “R” Bucuresti, echipa care se doreste urmasa a Rapidului. Pentru aceasta intalnire, biletele…

- Echipele care vor participa in Liga a 2-a, sezonul 2018-2019. Țintarul se stabiliește joi. Joi, 19 iulie, de la ora 11:00, la Casa Fotbalului, sala „Nicolae Dobrin”, va avea loc tragerea la sorți in urma careia va fi stabilit calendarul competițional al noii ediții a Ligii 2 Casa Pariurilor, anunța…