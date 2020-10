Stiri pe aceeasi tema

- Craiova - Clinceni se joaca azi, de la 21:00, in etapa a 8-a din Liga I, iar oltenii incearca sa prelungeasca seria perfecta. Echipa lui Bergodi are procentaj 100% dupa primele șapte jocuri. Universitatea Craiova a adunat 21 de puncte in 7 etape și s-a instalat pe primul loc in Liga I. Oltenii au pus…

- Bosniacul Elvir Koljic a pornit ca din pușca in acest sezon pentru CS Universitatea Craiova, cu 5 goluri in 4 etape. Un start mai in forța decat in 2018-2019, cand a punctat de 4 ori in tot atatea etape. Fost om de gol al Baniei intre 1991 și 1995, Gica Craioveanu este fascinat de Elvir Koljic. Il…

- min. 46: Fostul jucator al Universitații Craiova, Raoul Baicu, a intrat pentru Astra in locul lui Merloi. De asemenea, Fatai, care a intrat in minutul 13, a parasit terenul surprinzator, locul sau fiind luat de Balaure. A venit și a treia schimbare in tabara Astrei. Seto l-a inlcouit pe Crepulja. Partida…

- Universitatea Craiova, vicecampioana Romaniei, a pierdut la Tbilisi, in fața anonimei Lokomotiv Tbilisi, 1-2 in turul 1 preliminar al Europa League, scrie Gazeta Sporturilor.In deplasarea din Georgia, unde pornea favorita certa, trupa lui Cristiano Bergodi s-a facut de ras. Irakli Sikharulidze, in minutul…

- CSU Craiova a fost invinsa, joi, in deplasare, de echipa georgiana Lokomotiv Tbilisi, scor 2-1 (0-0), si a fost eliminata in primul tur preliminar al Ligii Europa.Golurile au fost marcate de Sikharulidze '57 si Oulad Omar '61 pentru Lokomotiv, iar pentru Universitatea Craiova a punctat Baiaram…

- Universitatea Craiova a ratat titlul, fiind invinsa de CFR Cluj, cu 3-1, iar președintele Științei, Sorin Carțu, a recunocut ca jocul oaspeților a fost mai bun. „Asta e, nu avem ce sa facem. Ne doare, dar trebuie sa ne gandim ce facem pentru ediția care vine. Pentru campionatul viitor incercam sa ne…