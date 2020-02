Stiri pe aceeasi tema

- In urma meciurilor disputate duminica, 23 februarie, s-au aflat toate cele sase formatii calificate in play-off-ul Ligii 1! Astfel, CFR Cluj, U Craiova, FCSB, Gaz Metan, Astra si FC Botosani vor evolua in play-off, in vreme ce Viitorul Constanta, Dinamo Bucuresti, Sepsi Sf. Gheorghe, Chindia Targoviste,…

- Partidele vor fi transmise in direct de LOOK SPORT / PLUS, DIGI SPORT și TELEKOM SPORT.Vineri, 7 februarieOra 20.30 Astra Giurgiu – Chindia Targoviște 1-2 detalii aiciSambata, 8 februarieOra 20.00 Gaz Metan Mediaș – CFR 1907 Cluj, stadion Gaz Metan - Mediaș.Duminica, 9 februarieOra 14.30 Sepsi OSK –…

- Programul / rezultatele meciurilor din etapa a 23-a din Liga 1: Vineri, 31 ianuarie: Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaș 3-1. Sambata, 1 februarie: Academica Clinceni – FC Voluntari 1-2, FC Hermannstadt – Sepsi 2-2, Dinamo – Astra Giurgiu 2-0. Duminica, 2 februarie – ora 17.00: Chindia Targoviște…

- Partidele vor fi transmise in direct de Digi, Telekom și Look Sport.Vineri, 31 ianuarie Ora 20.00 Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaș, stadion Ion Oblemenco - CraiovaSambata, 1 februarieOra 13.00 Academica Clinceni - FC Voluntari, stadion Clinceni Arena - Clinceni.Ora 15.00 FC Hermannstadt – Sepsi…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat astazi programul etapelor 24 si 25 din Liga I. Astfel, Universitatea Craiova o va intalni pe FC Viitorul, la Ovidiu, duminica – 9 februarie, de la ora 20.00. In runda urmatoare, Stiinta va evolua tot in deplasare, la Iasi, cu Poli, sambata – 25 februarie,…

- Partidele sunt in direct de Digi, Dolce și Look.Vineri, 13 decembrieOra 20.30 Dinamo - Sepsi OSK 1-2 (detalii aici)Sambata, 14 decembrieOra 13.00 Academica Clinceni - FC Botoșani, Clinceni Arena - Clinceni. Ora 15.00 Politehnica Iași - Gaz Metan Mediaș, stadion Emil Alexandrescu - .Ora 20.00 Universitatea…

- Etapa a 21-a din Liga 1 debuteaza vineri, cu partida dintre Dinamo și Sepsi, de la ora 20:30. Capul de afiș al zilei de duminica este duelul dintre FC Viitorul și FCSB, în timp ce derbiul rundei se va juca luni, între CFR Cluj și liderul Astra Giurgiu.Programul etapei a 21-a:Vineri,…