- FCSB a fost invinsa de Astra, scor 3-2, dupa ce a condus cu 2-0Formatia FCSB a fost invinsa, luni, in deplasare, cu scorul de 3-2, de echipa Astra Giurgiu, in etapa a cincea a play-off-ului Ligii I. FCSB a condus cu 2-0, insa giurgiuvenii au revenit si au obtinut victoria, anunța news.ro.…

- Astra și FCSB se intalnesc luni, de la 20:00, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Ligii 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI clasamentul din play-off live de la 20:00 » Astra - FCSB Vezi AICI live + statistici Astra - FCSB,…

- Universitatea Craiova s-a impus greu, scor 2-1, in partida susținuta in aceasta seara, pe „Ion Oblemenco“ in fața Astrei. Disputa a contat pentru etapa 4 din play-off-ul Ligii 1 . Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Elvir Koljic, in minutele 60, respectiv 90+1. Reușita invinșilor a fost semnata…

- Universitatea Craiova a obținut, vineri seara, o victorie mare, pe teren propriu, impotriva Astrei Giurgiu. Elevii lui Bergodi s-au impus cu mari emoții, scor 2-1, cu un gol al victoriei inscris in minutul 90+1. Cele doua reușite ii aparțin lui Elvir Koljic (60, 90+1). De menționat ca juniorul Ștefan…

- Formatiile Astra Giurgiu si Gaz Metan Medias au remizat, scor 0-0, luni, in etapa a treia a play-off-ului Ligii I. Oaspetii au jucat in inferioritate numerica din minutul 40, anunța news.ro.Din minutul 40, Gaz Metan a evoluat cu un jucator mai putin, dupa ce Dumitru Cardoso a fost eliminat,…

- Astra și Gaz Metan joaca azi, de la ora 20:00, in ultima partida din etapa 3-a din play-off. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. liveTEXT de la 20:00 » Astra - Gaz Metan Click AICI pentru live + statistici Astra - Gaz Metan, echipe probabile…

- FC Petrolul – Astra Giurgiu 0-0 FC Petrolul (repriza I): Avram – Barboianu, Rauța, Manolache, Olaru – Meza Colli – Deac, Ekollo, Nițescu, Vajushi – Younes. FC Petrolul (repriza II): Lungu – Barboianu (70 Olaru, 85 Meza Colli), Sirghi, Ad. Nicolae, Țicu (75 Manolache) – Pierce – Saim Tudor, R. Enache,…