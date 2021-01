Liga 1: FCSB câștigă fără emoții în fața celor de la Poli Iași, scor 3-1 Chiar daca s-a desparțit de Dennis Man, FCSB a aratat bine și va ramâne lider și la finalul acestei etape, dupa ce a învins, sâmbata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Poli Iasi.



Au marcat Tanase ’26, Morutan ’67 si Oct. Popescu ‘89 pentru FCSB, respectiv Popadiuc ’51 pentru Poli Iasi.



În urma acestui rezultat, FCSB ocupa prima poziție în clasamentul Ligii 1 (45 puncte), în timp ce Poli Iași se afla pe ultimul loc (15 puncte).



Au evoluat echipele:



FCSB: Vlad – Ov. Popescu, I. Cristea, Miron,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj nu a reușit sa profite de pasul greșit facut de FCSB în aceasta etapa. Echipa pregatita de Edi Iordanescu a terminat la egalitate, scor 1-1, pe teren propriu, împotriva formației Astra Giurgiu și ramâne pe locul 2 în clasamentul Ligii 1.Budescu a deschis scorul…

- Gaz Metan Mediaș se afla intr-o forma foarte buna in acest am. Medieșenii au invins-o, in aceasta seara, pe Poli Iași, scor 2-1 și astfel au bifat cel de-al treilea succes din ultimele patru partide. Meciul a contat pentru etapa a 18-a din Liga 1. Fostul jucator al Universitații Craiova, Luis Nițu,…

- ​Formatia Gaz Metan Medias a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Poli Iasi, într-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii I.Au marcat Nitu ’20 si Valente ’23 pentru gazde si Djuranovic ’83 pentru oaspeti, potrivit News.ro.Au evoluat echipele:Gaz…

- ​Formatia Poli Iasi a învins, duminica, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a XV-a a Ligii I, ultima din acest an.A marcat Andrei Cristea, în minutul 68, dintr-un penalti acordat pentru o interventie a lui Oprut la Popadiuc.La…

- ​​Seria rezultatelor negative continua pentru Dinamo. Echipa pregatita de Cosmin Contra ocupa locul 15 (penultimul) în clasament, dupa ce a pierdut, duminica, scor 2-1, pe terenul formației FC Viitorul, în etapa a zecea din Liga 1. Pentru "câini" aceasta a fost a cincea înfrângere…