Liga 1, etapa a 8-a: FC Argeș – FC U Craiova 1948 1-0. Adrian Mutu, în pericol de demitere (Video) FC Argeș a invins-o pe FC U Craiova 1948, scor 1-0, pe teren propriu, intr-un meci disputat sambata, in etapa a 8-a a Ligii I. Unicul gol al partidei a fost marcat in prelungirile primei reprize. Diallo a deviat pe spate, iar Ișfan a preluat și a marcat. La trei minute de la reluare, nou-intratul Compagno a trimis cu capul pe poara, dar portarul Greab se afla chiar pe traiectoria balonului. FC Argeș a replicat in minutul 70, cand Palic a avansat cu mingea la picior și a trimis spre poarta. S-a terminat 1-0, iar FC Argeș a obținut prima victorie de pe teren propriu, in acest sezon. FC U Craiova… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

