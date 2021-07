Liga 1 / Campioana CFR, victorie pe final de meci la Clinceni Campioana CFR Cluj a invins-o cu emotii pe Academica Clinceni, cu scorul de 2-1 (0-0), sambata seara, in deplasare, la Calarasi. Partida a contat pentru etapa a doua din noul sezon al Ligii 1. Oaspetii au marcat doua goluri asemanatoare, cu centrari de pe partea dreapta furnizate de Adrian Paun si Ciprian Deac si reluari la coltul lung reusite fara marcaj de Claudiu Petrila (61), respectiv Iasmin Latovlevici (87). Academica a inscris in min. 69, din penalty, prin argentinianul Juan Bautista Cascini. Clinceni: A. Paun – Fl. Achim, Bilali, Patriche Nechita – Cascini, Moulin – Cioiu, Vanzo, Kazlauskas… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

