- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la un cos de fum, produs pe strada Ana Ipatescu. ...

- Ziarul Unirea FOTO. Incendiu PUTERNIC la doua autoturisme in Alba Iulia, pe strada Arieșului. Intervin pompierii cu 2 autospeciale și o ambulanța Un incendiu puternic a izbucnit la doua autoturisme duminica noaptea, in jurul orei 2.00, in Alba Iulia, pe strada Arieșului. Detașamentul de Pompieri Alba…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Tuzla, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la o centrala termica din strada Fermei.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- CHIȘINAU, 15 dec – Sputnik. Un accident ingrozitor s-a produs in seara zile de ieri pe o strada din municipiul Balți. Doi tineri au fost loviți in plin de o mașina. In urma impactului, fata de 19 ani a murit pe loc, scrie presa regionala. Tanarul a fost transportat in secția de reanimare…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la un imobil spatiu de depozitare produs pe strada Celulozei. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta…

- Pompierii din Sebeș au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil (casa de locuit) situat pe strada Horea, din municipiu, astazi, in jurul orei 17.00. Potrivit ISU Alba: „Garda de Intervenție Sebeș intervine pentru localizarea și lichidarea acestuia, cu 2 ASAS…

- Incendiu in sectorul Botanica al Capitalei. Un automobil a ars la intersectia strazilor Grenoble si Cuza Voda. La fata locului a ajuns un echipaj de pompieri, care a stins flacarile.Imaginea a fost postata de catre un martor ocular pe Facebook.

- Incendiu pe strada Milescu Spataru din Capitala. Un automobil s-a aprins intr-o parcare. Din fericire, in preajma acestuia nu au mai fost alte vehicule.Pomierii au ajuns la fața locului și au lichidat flacarile. Imaginile au fost postate de catre un martor ocular pe Facebook.