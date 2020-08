Stiri pe aceeasi tema

- Lidl continua investițiile in Romania și inaugureaza doua magazine: unul in orașul Gherla, județul Cluj, iar celalalt in orașul Marghita, județul Bihor Lidl continua investițiile in Romania prin inaugurarea a doua noi magazine pe data de 13 august: unul in orașul Gherla, județul Cluj, care dispune și…

- Enel X Romania are cel mai mare plan public de infrastructura de mobilitate electrica din țara, care include instalarea a circa 2.500 de puncte de incarcare in toate regiunile țarii pana in 2023, implicand o investiție totala de aproximativ 15 pana la 20 de milioane de euro. Compania a anunțat acum…

- ​Eforturile pro mașini electrice continua mai mult ca niciodata în România, în pofida pandemiei. Prima stație electrica de 150 kW, pentru autoturisme, este pusa în folosința la Târgu Mureș, Joi, 9 Iulie 2020, în rețeaua Renovatio e-charge. Trei dealeri – BMW…

- Un numar de 30 de statii de incarcare rapida pentru automobilele electrice vor fi instalate in statiile de distributie a carburantilor OMV din Romania si din Bulgaria, in urma unui parteneriat intre companiile OMV Petrom si Eldrive. Implementarea proiectului va dura aproximativ doi ani.

