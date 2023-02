Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea romanilor vor sa iși revina la silueta lor, dupa sarbatorile de iarna și perioada in care au profitat de mancarurile tradiționale. Iata ca acum aceștia iși doresc sa slabeasca și sa revina la masurile pe care le cunosc, așa ca fac eforturi in aceasta direcție. Doamnele trebuie sa știe ca…

- Agenții economici verificați de Protecția Consumatorului, a caror nume au fost facute publice, sunt nemulțumiți de acest lucru. Stelian Dolha, inspectorul șef al OJPC BN, a explicat ca are legea de partea sa. Mai mult, in cazul publicarii numelor, agenții economici au remediat imediat neregulile. In…

- Lidia Fecioru recomanda un test simplu pe care sa-l faca toți romanii. Cu ajutorul sau, se poate afla problemele de sanatate cu care ne confruntam. Bioenergoterapeutul sugereaza sa facem o vizita la medic și sa nu ne oferim singuri un diagnostic.

- Lidia Fecioru recomanda acest ceai care ajuta la intinerirea organismului, este benefic pentru sistemul nervos și este simplu de preparat. Are și contraindicații. Nu este recomandat femeilor insarcinate și celor care alapteaza. „Am pregatit un leac, mai degraba un sfat. Este vorba de ceaiul cu levantica.…

- In aceasta perioada din an, o leguma este extrem de consumata de oameni, insa nu mulți știu ce beneficii aduce. Ei bine, o bautura preparata cu ajutorul acestei legume ajuta la cresterea fertilitatii, dar are și alte beneficii pentru sanatatea corpului uman. Iata ce a explicat bioenergoterapeuta Lidia…

- Lidia Fecioru vine cu o recomandare deosebita pentru romani pentru sezonul rece. Majoritatea oamenilor și-au schimbat in aceasta perioada obiceiurile și regimul alimentar. Mulți dintre ei consuma alimente sațioase și mult mai multa mancare gatita. Aceștia trebuie sa acorde atenție și bauturilor pe care…

- Exista foarte multe persoane care au o vezica hiperactiva, iar din cauza acesteia, persoanele sunt nevoite sa mearga la toaleta de foarte multe ori pe noapte. Ei bine, afla ca exista un ceai care te ajuta sa nu mai mergi atat de des la baie. Iata ce spune bioenergoterapeuta Lidia Fecioru despre beneficiile…