Stiri pe aceeasi tema

- Misha, fosta soție a lui Connect-R, a spus cum se menține. Artista a marturisit ca la un moment dat a avut probleme cu greutatea din cauza stresului. Misha și Connect-R locuiesc in aceeași casa dupa divorț, chiar daca nu mai formeaza un cuplu. Aceștia se ințeleg foarte bine de dragul fiicei pe care…

- Lidia Buble a fost condamnata la 1 an de inchisoare cu suspendare in dosarul de mituire a polițiștilor. Cantareața trebuie sa presteze munca in folosul comunitații timp de 90 de zile. Decizia nu este definitiva. Joi, judecatorii Tribunalului Bucuresti s-au pronuntat, iar Lidia Buble a fost condamnata…

- Veste șocanta in showbizul monden. In data de 17 noiembrie 2022, artista Lidia Buble a fost condamnata de judecatorii Tribunalului București la un an de inchisoare cu suspendare, in dosarul mituirii unui agent de poliție din Capitala. Știre in curs de actualizare…. The post Lidia Buble a primit decizia…

- Lidia Buble a fost acuzata in luna august ca a dat mita unor polițiști. Avocatul vedetei a depus o cerere pentru procedura simplificata, ceea ce inseamna ca iși recunoaște faptele. Evenimentul a avut loc in luna februarie a anului trecut Lidia Buble a dat mita unor polițiști rutieri pentru ca nu avea…

- Rectorul Universitații Politehnica București, Mihnea Costoiu, a reluat de luni vizitele la ICCJ, unde un complet de cinci judecatori incepe dezbaterea apelurilor declarate de anchetatorii DNA dar și de aparatorul acestuia, impotriva decizie prin care Costoiu a primit trei ani de inchisoare cu suspendare…

- Lidia Buble nu s-a intors de mult timp in țara, dar a reușit deja sa-și faca simțita prezența pe strazile Capitalei. Cantareața a fost implicata intr-un accident rutier, joi, la pranz, potrivit informațiilor obținute de Antena Stars.

- Ulterior, la data de 22.09.2022, ora 10.41, la sediul Biroului Accidente Ușoare, s-a prezentat și celalalt conducator auto implicat, Buble Lidia, care la data de 21.09.2022, ora 12.15, la intersecția str. V. Madgearu- bd. N. Caramfil, nu s-a asigurat la schimbarea directiei de deplasare catre dreapta,…

- Otilia Bilionera și-a gasit fericirea in brațele unui barbat din Turcia. Cantareața a trecut, in urma cu ceva timp, peste o desparțire. Artista susține ca fostul ei iubit a parasit-o atunci cand avea probleme de sanatate. Ce a marturisit.