Lidia Buble se confrunta cu probleme de sanatate, iar cantareața a impartașit vestea cu urmaritorii sai de pe rețelele de socializare. Artista este nevoita sa ia pauza vocala cateva zile pentru a-și reveni in totalitate. Lidia Buble urmeaza un tratament Cantareata de muzica pop este nevoita sa urmeze un tratament cateva zile pentru a-și reveni […] The post Lidia Buble a renuntat la muzica? Vestea ei i-a ingrijorat pe fani first appeared on Ziarul National .