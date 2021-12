Lidia Buble a rămas singură Artista Lidia Buble a ramas singura și se pare ca relația cu Harlys Becerra pe care o avea in ultima vreme a eșuat. O eventuala casatorie cu actorul cubanez, dupa cum se zvonea in showbizul romanesc, fiind astfel exclusa. Lidia Buble declara, nu cu mult timp in urma, ca traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Tanara se indragostise pana peste cap de celebrul Harlys Becerra, iar sentimentul era reciproc. Actorul cubanez o facea extrem de fericita pe Lidia, potrivit declarațiilor cantareței, care radia și impartașea fericirea cu urmaritorii de pe Instagram. Iata ca minunea nu a mai ținut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

