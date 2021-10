Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble este hotarata sa fie caștigatoarea sezonului 4 Asia Express” Cantareața se folosește de tactici speciale pentru a face cu succes autostopul. In timp ce alți concurenți implora cum știu mai bine șoferii, artista apeleaza la trucuri puțin mai viclene.

- Lidia Buble este in centrul atenției dupa ce a confirmat relația pe care o are cu actorul cubanez Harlys Becerra. Cei doi petrec clipe minunate in Romania, iar de curand cantareața l-a dus pe noul ei partener acasa, sa-i cunoasca o parte din familie.

- Lidia Buble iubește din nou, la un an de la desparțirea de Razvan Simion. Noul iubit al artistei este un actor cubanez, iar relația lor pare tot mai aprinsa. Vedeta se iubește cu Harlys Becerra, un actor originar din Cuba care a jucat in serialul “Vis a vis” de pe... The post Cine este noul iubit al…

- Lidia Buble stralucește! Vedeta este extrem de incantata pentru faptul ca formeaza un cuplu cu faimosul Harlys Becerra. Cantareața este foarte discreta atunci cand vine vorba despre viața ei amoroasa, dar iata ca a oferit primele detalii despre iubitul ei. Lidia Buble, dezvaluiri despre noul iubit Lidia…

- E oficial! E vestea pe care toți admiratorii Lidiei Buble au așteptat-o cu sufletul la gura! Ei bine, Lidia Buble și Harlys Becerra și-au oficializat relația pe site-urile de socializare. Concurenta de la Asia Express a postat prima fotografie cu partenerul ei de viața. Iata cum s-au fotografiat cei…

- Dupa participarea la competiția Asia Express- Drumul Imparaților, Lidia Buble și-a reluat vacanța de vara, insa nu oricum și oriunde. Cantareața a plecat in mai multe vacanțe de lux alaturi de presupusul ei iubit, actorul cubanez Harlys Becerra, in varsta de 37 de ani. Iata cine este, de fapt, cel care…

- Dupa aventura de la „Asia Express”, sezonul 4, Lidia Buble a venit in Romania. Cantareața a mers la medicul estetician, la salonul de infrumusețare, dar și la un restaurant cunoscut din București. Acolo s-a intalnit cu un cantareț celebru, unul cu care s-a zvonit ca ar fi avut o relație. Astazi, la…