Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT… „Secția de pompieri Huși a intervenit cu doua autospeciale și echipaje specializate, la un accident rutier produs in localitatea Oțetoaia, comuna Lunca Banului. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau doua persoane. La sosirea echipajelor de intervenție, in apropierea…

- ALERTA… Pompierii din cadrul Secției Huși acționeaza in aceste momente pentru stingerea unui foc extins in vegetația uscata din marginea municipiului, spre Voloseni. Martorii oculari au sunat la 112, cand au vazut flacarile care risca sa se extinda. ISU Vaslui a precizat: „Secția de pompieri Huși intervine…

- Feli este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țara. Cantareața iși ține la curent fanii de pe rețelele de socializare cu tot ceea ce face, și le arata locațiile pe care le viziteaza. De aceasta data, Feli s-a bucurat de cateva zile de vacanța alaturi de fetița și de iubitul ei, intr-o destinație…

- Jorge iși sarbatorește ziua de naștere peste cateva zile, iar indragitul artist a decis sa mearga impreuna cu familia lui intr-o vacanța departe de meleagurile romanești. Aceștia au ales o destinație de vis, tocmai in Turcia. Iata care sunt prețurile pentru astfel de vacanța!

- Alina Pușcaș și soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stonescu, au plecat intr-o scurta vacanța departe de Romania. Destinația aleasa a fost Ibiza, insa odata ajunși acolo socotelile de acasa nu s-au mai potrivit cu cele din targ! Vedeta și-a spus oful pe contul personal de Instagram și a comparat plaja…

- Reporterii BBC News anunța luni ca surse apropiate prim-ministrului britanic Boris Johnson sunt convinse ca moțiunea de cenzura impotriva acestuia a cazut la vot. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- BRACONIERI… Trei indivizi au dat iama la pește, in lacul Carja. In noaptea de 21/22 mai, Poliția Orașului Murgeni a fost sesizata de catre paznicul fermei piscicole Conac 2, din localitatea Carja, orașul Murgeni, cu privire la faptul ca a depistat trei persoane care incercau sa scoata și sa sustraga…