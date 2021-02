Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, propune parlamentarilor de Timiș, indiferent de partidul de unde provin, sa faca front comun pentru județ și Timișoara. Simonis propune un pact prin intermediul caruia aleșii trimiși de județ in parlament sa susțina impreuna amendamentele la bugetul național favorabile.…

- Ne intoarcem in comunism? Inițiativa idioata impotriva AUR! Zeci de personalitați din societatea civila au semnat o petiție prin care cer liderilor coaliției sa inceteze dialogul cu AUR! Zeci de personalitați din societatea civila au semnat o petiție adresata liderilor coaliției, Ludovic Orban,…

- Noul primar al Timișoarei a transmis un scurt mesaj catre cetațenii orașului, in ajun de Craciun și Anul Nou catre timișoreni. „Dragi timișoreni, Craciunul este sarbatoarea care-mi place cel mai mult, pentru ca ne unește in speranța. Sper ca indiferent de distanța fața de cei dragi, veți reuși sa gasiți…

- Președintele interimar al PSD Mureș, Dumitrița Gliga, a depus juramantul de deputat luni, 21 decembrie, cu gandul de "a materializa promisiunile si angajamentele" facute mureșenilor in campania electorala pentru alegerile parlamentare. "Cu bucurie si cu emotie in acelasi timp, am depus azi juramantul…

- Consiliul Județean Timiș s-a reunit in aceasta dimineața in ședința extraordinara dedicata marcarii a 31 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Președintelui CJ Timiș, Alin Nica, i s-au alaturat prefectul Județului, Liliana Oneț, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, pr. Ionel Popescu, vicar eparhial…

- Bogdan Ivan Gruia: „De prea mulți ani așteptam o schimbare reala in Romania. Iar atunci cand avem ocazia sa o facem, cei mai mulți dinre noi aleg sa stea deoparte. Eu am decis sa ma implic. M-am alaturat echipei care a reușit sa schimbe fața județului Bistrița-Nasaud – pentru mine și pentru noi toți…

- ADVERTORIAL. Infrastructura este vitala in dezvoltarea si prosperitatea unei zone sau comunitati. Din pacate, la acest aspect, judetul nostru nu se poate lauda cu o situatie prea buna. Traim intr-o lume a vitezei si a informatiei si cine nu tine pasul ramane in urma. Suna un pic cinic, dar este realitatea…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Marilen Pritea, insista ca principalele forțe politice din Timiș sa se puna la masa dialogului sa se ințeleaga. El este conștient ca cele doua formațiuni pot, doar impreuna, duce la dezvoltarea județului, desigur, daca reușesc sa se ințeleaga. Deputatul PNL Marilen…