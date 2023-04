Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu spune ca nu exclude o candidatura comuna, impreuna cu liderul PNL, Nicolae Ciuca, la alegerile prezidențiale de anul viitor. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, nu a exclus miercuri posibilitatea de a candida la prezidentiale in tandem cu Nicolae Ciuca in calitate de premier. Marcel Ciolacu…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat ca in premiera, o decizie cum a fost aceea a neaderarii Romaniei la Spațiul Schengen, a fost atacata in instanța. Demersul juridic a fost facut de Tomac in urma consultarilor avute cu mai mulți avocați inclusiv din strainatate și iși propune sa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va lua cuvantul vineri in cursul unei videoconferinte reunind ministrii sportului din mai multe tari privind prezenta sportivilor rusi la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, potrivit agentiei PA, citata de AFP. Liderul ucrainean, care se va exprima in…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri, in cadrul conferintei de alegeri a Organizatiei PSD Braila, ca nici Marian Neacsu nu se duce la ANRE, nici Tudose la Energie, el precizand ca pe Mihai Tudose il vrea in Guvernul Romaniei, cat se poate de repede. Presedintele PSD Marcel Ciolacu a spus ca…

- FARA EMOȚII… Dumitru Buzatu a fost reales, in aceasta dupa-amiaza, președintele organizației județene PSD Vaslui. Din cele 835 de membri inscriși pentru a participa la Conferința, au fost prezenți 812, suficient ca lucrarile sa se desfașoare statutar. Votul a fost mai mult unul formal, Dumitru Buzatu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca nu au existat discutii cu privire la posibilitatea ca Uniunea sa paraseasca coalitia de guvernare in luna mai cand se face rotativa la guvernare, mentionand ca ministrii UDMR au respectat programul de guvernare si acordul politic, potrivit Agerpres. Intrebat,…

- Președintele filialei PSD Iasi, Bogdan Balaniscu, sustine ca bugetul propus de primarul liberal Mihai Chirica este o „ciorba reincalzita” care nu reflecta nevoile reale ale Iasiului și spune ca „PSD nu va face troc politic pe spatele iesenilor”. Bogdan Balaniscu a afirmat duminica, 15 ianuarie, ca in…

- Președintele USR, Catalin Drula, a afirmat miercuri, 11 ianuarie, ca Universitatea Babeș-Bolyai „a confirmat plagiatul grosolan al lui Lucian Bode” și considera ca „in acest moment, nu mai exista decat varianta demisiei sau a demiterii” ministrului PNL de Interne. „Azi trebuie sa fie finalul carierei…