Stiri pe aceeasi tema

- Franta a dezmintit vineri ca seful opozitiei venezuelene Juan Guaido s-ar fi refugiat in ambasada sa din Caracas, asa cum a afirmat seful diplomatiei venezuelene Jorge Arreaza, conform AFP. "Juan Guaido nu se afla la resedinta Frantei din Caracas. Noi am confirmat acest lucru in mai multe randuri autoritatilor…

- Franta a dezmintit vineri ca seful opozitiei venezuelene Juan Guaido s-ar fi refugiat in ambasada sa din Caracas, asa cum a afirmat seful diplomatiei venezuelene Jorge Arreaza, conform AFP, potrivit news.ro."Juan Guaido nu se afla la resedinta Frantei din Caracas. Noi am confirmat acest lucru…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, se afla in ambasada Frantei la Caracas, a afirmat joi seara ministrul de externe Jorge Arreaza, la trei zile dupa ce presedintele Nicolas Maduro a lasat sa se inteleaga ca adversarul sau politic s-a "ascuns" intr-o reprezentanta diplomatica, anunta AFP…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, se afla în ambasada Frantei la Caracas, a afirmat joi seara ministrul de externe Jorge Arreaza, la trei zile dupa ce presedintele Nicolas Maudro a lasat sa se înteleaga ca adversarul sau politic s-a "ascuns" într-o reprezentanta…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, se afla in ambasada Frantei la Caracas, a afirmat joi seara ministrul de externe Jorge Arreaza, la trei zile dupa ce presedintele Nicolas Maudro a lasat sa se inteleaga ca adversarul sau politic s-a "ascuns" intr-o reprezentanta diplomatica, anunta AFP.…

- Guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro si liderul opozitiei, Juan Guaido, au incheiat un acord pentru a cauta impreuna fonduri destinate luptei impotriva epidemiei de COVID-19, potrivit unui document citit la televiziunea oficiala, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Cele doua parti…

- Juan Guaido, liderul opozitiei din Venezuela, este vizat de o investigatie privind tentativa de lovitura de stat si tentativa de asasinare a presedintelui Nicolas Maduro, anunța MEDIAFAX.Liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, a primit citatie pentru a fi audiat intr-o ancheta privind…

- Circa 4,9 milioane de persoane au “parasit” Venezuela, zguduita de la sfarsitul lui 2015 de o criza economica si politica, a anuntat Inaltul Comisariat ONU pentru drepturile omului, acuzand continuarea violentelor impotriva opozitiei, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . In cadrul unei prezentari in…