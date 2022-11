Obiectivul președintelui rus Vladimir Putin este de a „lasa Ucraina in frig și intuneric in aceasta iarna”, a declarat ieri șeful NATO, Jens Stoltenberg (foto), potrivit Reuters și CNN, preluate de Hotnews. Retragerea Rusiei din Herson a demonstrat „curajul incredibil al forțelor armate ucrainene”, a declarat Stoltenberg. Cu toate acestea, „arata, de asemenea, importanța sprijinului nostru continuu pentru Ucraina”, a adaugat el. Liderul NATO a facut declarațiile in timpul unei conferințe de presa la Haga, alaturi de ministrul olandez de externe, Wopke Hoekstra, și de ministrul olandez al apararii,…