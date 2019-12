Liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, i-a cerut marti presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, sa garanteze ca serviciul public de sanatate din Regatul Unit (NHS) este exclus dintr-un viitor acord comercial bilateral dupa "brexit", transmite EFE.



Corbyn i-a scris liderului american cu ocazia sosirii acestuia la Londra, pentru a participa marti si miercuri la un summit al NATO, gazduit de prim-ministrul conservator Boris Johnson, in plina campanie electorala in aceasta tara.



Posibilul acces al companiilor americane la sectoare din NHS, in special la furnizarea…