Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a apreciat joi, la Europa FM, ca decizia șefului statului de a nu-i chema pe social-democrați primii la consultarile pentru desemnarea unui nou premier, reprezinta gesturi de „aroganța” și „intimidare”. „Nu e luata inca decizia (daca PSD merge la Cotroceni). Din punctul…

- Urmarit internațional dupa ce, impreuna cu fratele sau, l-ar fi extorcat pe Florin Salam, liderul interlop Anaser Duduianu ar fi reușit sa fuga in SUA. Cu toate ca era cautat de autoritațile romane, fugarul a stat o lunga perioada pe teritoriul Marii Britanii, unde nu s-a ostenit sa se ascunda. Mai…

- Liderul PSD Iași, Maricel Popa, il someaza pe președintele Consiliului Județean, „penalul Alexe, sa se gandeasca și la ieșeni și sa predea urgent gestiunea Spitalului mobil de la Lețcani”, care ar putea prelua toate cazurile cu forme medii și grave de COVID-19 din regiunea Moldovei. „Nu ințeleg…

- Liderul USR PLUS Dan Barna a declarat luni seara ca va participa marți la o intalnire cu președintele Klaus Iohannis. Acesta susține ca mesajul cu care va merge la Cotroceni este clar: un nou premier. Dan...

- Pitești: Scandal la permise auto Scandal saptamana trecuta la examenul auto – proba de traseu- ce se desfașoara in Pitești, langa stadionul Nicolae Dobrin. Unul dintre candidați l-a reclamat pe agentul examinator Liviu Duna ca a refuzat sa-l primeasca. A fost chemata Poliția, iar candidatul a facut…

- Urmarit internațional in Romania dupa ce a fost acuzat ca l-ar fi jefuit, in mod sistematic, pe Florin Salam dar și pe alți lautari de succes, liderul interlop Anaser Duduianu are probleme și in Marea Britanie, țara in care și-a gasit adapost. Acesta ar fi inșelat mai multe persoane, tot de origine…

- Poliția l-a pierdut din nou pe Cosmin Mladin, acuzat ca ar fi condus una dintre cele mai puternice rețele de contrabanda cu țigari din Arad. Dupa ce, vineri, Mladin – despre care reprezentanții poliției spuneau ca ar fi fugit din Romania și ca il cauta – s-a predat la Tribunalul București, luni, la…

- A fost scandal urias la sedinta pe tema salubrizarii de la Primaria Sectorului 1, dupa ce doi consilier PSD au chemat politia. Cei doi au vrut sa participe la ședința, dar Clotilde Armand le-a interzis accesul.