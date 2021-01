Stiri pe aceeasi tema

- Abu Yaser Al-Issawi, liderul filialei irakiene a retelei teroriste Stat Islamic (Daesh), a fost ucis in cursul unei operatiuni militare, anunta premierul Irakului, Mustafa Al-Kadhimi. "Am promis si am indeplinit. Mi-am dat cuvantul ca ii vom urmari pe teroristii din cadrul Daesh (Stat Islamic…

- Congresmeni democrati i-au solicitat presedintelui Donald Trump sa ii indemne pe toti partizanii lui sa paraseasca cladirea Capitoliului dupa ce au patruns cu forta in timpul sesiunii comune a Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale din noiembrie, transmite dpa.…

- Președintele statului roman, Klaus Iohannis, prezent la parada militara de la Arcul de Triumf, a transmis un mesaj tuturor romanilor, marți 1 Decembrie 2020, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. „In aceasta piața, care a fost martora atator sarbatori, astazi suntem mult mai puțini ca de obicei. Cadența…

- Turcia a condamnat sâmbata "asasinatul odios" al principalului cercetator din domeniul nuclear din Iran si a cerut ca autorii atacului sa fie trasi la raspundere, informeaza Reuters. Ministerul turc de externe de la Ankara a cerut, de asemenea, ca "toate parțile sa actioneze…

- In pofida reducerii prezentei militare a SUA in Irak, Bagdadul doreste mentinerea in continuare a fortelor americane pentru a lupta impotriva gruparii Stat Islamic, a declarat joi seful comandamentului militar american in Orientul Mijlociu, generalul Kenneth McKenzie, relateaza AFP. Prezenta continua…

- Fortele franceze l-au ucis pe Bah ag Moussa, un lider militar important al filialei nord-africane a retelei teroriste Al-Qaida, in timpul unei operatiuni desfasurate in nord-estul statului Mali, a anuntat vineri ministrul francez al fortelor armate Florence Parly, potrivit Reuters.Fostul colonel…

- ALERTA… In urma cu cateva momente s-a incheiat o acțiune a celor de la Servicul Pirotehnic al SRI, in municipiul Barlad. La orele 10.34, o femeie a anunțat la 112 ca in spatele unei cladiri din zona Stadion, pe trotuarul vis-a-vis de Școala „Episcop Iacov Antnovici”, pe strada Nicolae Tonitza, chiar…