- Protest al deputaților AUR: S-au infașurat in tricolor și boicoteaza votul, in cazul in care moțiunea de cenzura nu va fi dezbatuta Protest al deputaților AUR: S-au infașurat in tricolor și boicoteaza votul, in cazul in care moțiunea de cenzura nu va fi dezbatuta George Simion, liderul AUR, a anunțat…

- DORIN NISTOR, fostul primar al orașului Sebeș: „Orice vietate incolțita incearca sa se apere. Uneori devenind agresiva. Este cazul domnului Florin Roman, care s-a suparat ingrozitor ca in articolul meu aparut in ziarul Unirea din data de 20 martie faceam referire la veniturile incasate de domnia sa…

- Situație fara precedent in Parlamentul Romaniei. O parte dintre liberali, din tabara susținatoare a lui Florin Cițu, au reușit ieri sa blocheze printr-o stratagema procedurala calendarul moțiunii de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR. Miza acestora este sa impinga ajungerea moțiunii in plen, dupa data…

- Parlamentari AUR au fost sunați de Florin Roman și Bogdan Gheorghiu, spune liderul AUR, George Simion: „Au raspandit zvonul ca s-ar fi ajuns la o ințelegere cu șapte intre parlamentarii AUR. Noi nu suntem de vanzare”. „Florin Roman l-a sunat pe sunat pe colegul meu Gheorghe Daniel Rusu. Bogdan Gheorghiu…

- PSD a decis sa depuna motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu atunci cand se vor aduna cele 234 de voturi pentru ca aceasta sa treaca, a declarat presedintele partidului, Marcel Ciolacu, luni, 30 august, dupa ședința Consiliului Politic Național. Acesta a precizat ca Opoziția mai are nevoie de…

- Informatii utile pentru depozitarea si aruncarea sacilor de gunoi. Polaris M Holding face precizari cu privire la abandonarea si depozitarea deseurilor pe spatiul public."Imagini suprinse de colegii nostri de la salubrizare, in data de 24 august in timp ce lucrau in tura de noapte, imagini pe care colegii…

- Premierul Florin Cițu a declarat marți, la Digi24, ca nu este de acord cu faptul ca unele propuneri legate de vaccinare, discutate in coalitie, au fost anuntate public de membrii USR din Guvern. „Noi aruncam tot felul de propuneri in spatiul pubic si pe urma vedem oameni care protesteaza pe…