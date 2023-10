Stiri pe aceeasi tema

- TikTok a anuntat ca a sters peste 500.000 de videoclipuri si a inchis 8.000 de transmisiuni in direct legate de conflictul dintre Israel si Hamas, la cateva zile dupa un avertisment din partea UE care i a reamintit obligatia de a lupta impotriva continuturilor ilegale.TikTok a anuntat ca a sters peste…

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, presedinta Comisiei Europene a facut un anunț important in contextul razboiului izbucnit intre Israel și gruparea Hamas. Ursula von der Leyen a anuntat triplarea ajutorului umanitar pentru populatia din Fasia Gaza.

- Ambasadorul Rusiei la Natiunile Unite a cerut vineri o „incetare a focului” in Fasia Gaza si Israel, in timp ce da vina pe Statele Unite pentru conflictul in curs. Proiectul de rezolutie al Rusiei, prezentat Consiliului de Securitate, solicita o incetare „imediata” a focului si eliberarea in siguranta…

- Kremlinul folosește deja atacurile Hamas in Israel pentru a spori presiunile pentru reducerea sprijinului și atenției SUA și Occidentului acordate Ucrainei, susține Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW).

- Președintele SUA, Joe Biden, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel, se vor intalni la sfarșitul lunii octombrie pentru a rezolva disputa bilaterala privind tarifele la oțel. Liderii UE vor merge sa se intalneasca cu Biden in SUA la…

- Premierul Marcel Ciolacu a plecat luni la Atena, unde va participa la o reuniune de lucru a sefilor de stat si de Guvern din sud-estul Europei si Balcanii de Vest, organizata de prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis. La fel ca alte deplasari externe, Ciolacu a ales o cursa de linie, scriu jurnaliștii…

- Premierul Marcel Ciolacu, va participa, luni la Atena, la o reuniune de lucru a sefilor de stat si de guvern din Sud-Estul Europei si Balcanii de Vest, organizata de prim-ministrul Greciei Kyriakos Mitsotakis. La reuniune vor mai participa presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintele…

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a condamnat duminica, "cu cea mai mare fermitate", "bombardamentele brutale intreprinse de fortele ruse" in urma carora au fost lovite mai multe situri in centrul orasului Odesa din sudul Ucrainei, printre care Catedrala "Schimbarea…