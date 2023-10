Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat, luni seara in cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, ca Guvernul va menține TVA de o singura cifra la alimente și medicamente „indiferent de orice”, in contextul discuțiilor pe care le-a avut la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, l-a catalogat vineri pe președintele chinez Xi Jinping drept "dictator", subliniind inca o data sprijinul guvernului de la Berlin pentru Ucraina, scrie Politico."Vom susține Ucraina atat timp cat va fi nevoie", a declarat Baerbock pentru Fox News, intrebata…

- “Opriti poluarea”, a strigat o protestatara imbracata in negru, dupa ce l-a lovit pe O’Leary cu placinta in fata, in timp ce acesta se pregatea sa faca o fotografie cu un portret de carton al presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. O a doua protestatara l-a lovit apoi in ceafa cu o alta…

- Ursula von der Leyen a refuzat sa spuna daca iși mai dorește un mandat in fruntea Comisiei Europene. "Frumoasa incercare", le-a transmis șefa Executivului european jurnaliștilor de la POLITICO, dupa ce au intrebat-o daca vrea sa ramana la conducere pana in 2029. Insa, la Bruxelles, se speculeaza deja…

- Marcel Ciolacu s-a intalnit la Bruxelles cu președintele Consiliului European, Charles Michel, cu presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Au avut loc discuții despre reformele prin PNRR și reducerea deficitului bugetar.

- Comisia Europeana ne cere austeritate. Ministrul de Finante, Marcel Bolos, nu a reusit sa convinga cu planul de cresteri de taxe si scaderea cheltuielilor publice. Oficialii de la Bruxelles au sugerat cresterea TVA cu 2% si renuntarea la doua cote. Premierul Marcel Ciolacu poarta discutiile decisive,…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, luni, la Atena, o discutie cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre provocarile de securitate ale Romaniei la Marea Neagra, eforturile facute de tara noastra in contextul razboiului din Ucraina, implementarea PNRR si aderarea la Schengen.

- Uniunea Europeana dorește sa aiba 20 de milioane de profesioniști in domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor pana in anul 2030. In prezent exista doar 9 milioane. Astfel, Comisia a prezentat in luna aprilie a acestui an un plan prin care se dorește ca angajații sa dețina aceleași capacitați…