- Uniunea Europeana ar putea avea nevoie sa organizeze un summit suplimentar pentru a încheia un acord referitor la fondul de redresare economica si buget, a declarat premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, potrivit news.ro.Polonia si Ungaria blocheaza fonduri de 1.800 de miliarde de euro…

- ”Aceste guverne continua sa fie iresponsabile opunandu-se prin veto”, a deplans primarul Varsoviei in fata jurnalistilor, intr-o viceoconferinta cu omologul sau ungar. ”Daca acest lucru continua, noi credem ca Uniunea Europeana ar trebui sa permita alesilor locali sa foloseasca o parte a banilor in…

- Fondul de redresare (Mecanismul de redresare si rezilienta) în valoare de 750 de miliarde euro, propus de Uniunea Europeana, va fi lansat chiar daca Polonia si Ungaria îsi mentin veto-ul, a dat asigurari presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a relatat duminica thenews.pl, preluat…

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut Germaniei sa nu lege bugetul Uniunii Europene de respectarea statului de drept în blocul comunitar, afirmând ca sa i se ceara sa susțina o asemenea inițiativa ar fi ca și când i s-ar cere „suicidul”, transmite Reuters.Saptamâna…

- Fronda bugetara europeana a Poloniei și Ungariei, secondate de acum și de Slovenia, nu a fost soluționata la videoconferința de joi seara a șefilor de stat și de guvern ai țarilor membre ale Uniunii Europene. Corespondenții de presa transmit din Bruxelles ca au loc in continuare negocieri intense intre…

- Liderii Uniunii Europene vor continua eforturile pentru a convinge Ungaria si Polonia sa aprobe bugetul multianual si planul de relansare economica, afirma Charles Michel, presedintele Consiliului European, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel. "In iulie, am acceptat in unanimitate proiectul de buget…

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), fostul premier liberal polonez și președinte al Consiliului European Donald Tusk, a cerut luni excluderea din acest partid a formatiunii Fidesz, condusa de premierul ungar Viktor Orban. Declarația lui Tusk vine dupa ce Ungaria a blocat prin veto, alaturi…

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), fostul premier polonez Donald Tusk, a cerut luni excluderea din acest partid a formatiunii Fidesz conduse de premierul ungar Viktor Orban, dupa ce Ungaria a blocat prin veto - impreuna cu Polonia - bugetul multianual al UE si planul european de relansare…