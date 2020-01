Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au lansat miercuri un apel la incetarea focului in Libia incepand cu 12 ianuarie si totodata au indemnat 'toate partile sa actioneze cu retinere'pentru a se pune capat escaladarii tensiunilor intre SUA si Iran, potrivit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au lansat miercuri un apel la incetarea focului in Libia incepand cu 12 ianuarie si totodata au indemnat 'toate partile sa actioneze cu retinere'pentru a se pune capat escaladarii tensiunilor intre SUA si Iran, potrivit unei declaratii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat joi ca va trimite trupe in Libia la solicitarea statului nord-african si ca in ianuarie va prezenta in parlamentul de la Ankara legislatia privind desfasurarea de militari in aceasta tara, informeaza...

- O delegatie turca urma sa se deplaseze luni la Moscova pentru a discuta despre situatia din Siria si Libia, zone asupra carora natiunile au puncte de vedere opuse, discutii despre care presedintele turc Tayyip Erdogan a spus ca vor determina cursul actiunii Turciei in regiune, relateaza Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca relatia sa cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este "buna" si ca acordul de incetare a focului din nordul Siriei intre Ankara si fortele conduse de...

- Luptele dintre fortele sustinute de Turcia si kurzii sprijiniti de armata siriana s-au soldat sambata cu 15 morti in regiunea de nord-est a Siriei, in contextul in care trupele regimului de la Damasc s-au desfasurat intr-o noua zona strategica din apropierea frontierei cu Turcia, transmite AFP, citata…

- Sambata seara au avut loc confruntari violente intre gruparile armate pro-Ankara, sustinute de aviatia turca, si Fortele Democratice Siriene (FDS), majoritar kurde, sustinute de de armata siriana, conform informatiilor furnizate de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH). "Luptele…

- 'Daca teroristii nu se retrag in termen de 150 de ore (incepand de pe 23 octombrie, ora 09.00 GMT, conform acordului - n.red.), vom prelua controlul si ii vom alunga noi insine', a afirmat Erdogan la Istanbul, intr-un discurs televizat, referindu-se la luptatorii Unitatilor de Protectie a Poporului…