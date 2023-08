Stiri pe aceeasi tema

- NATO cere Serbiei și Kosovo sa reduca tensiunile, pe fondul escaladarii acestora. Declarația a fost facuta de secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferințe de presa, dupa o intilnire cu președintele sirb Aleksandar Vucic. Potrivit lui Stoltenberg, Forța NATO din Kosovo…

- Kosovo a cumparat drone Bayraktar TB2 din Turcia, a declarat premierul Albin Kurti, confirmand relatarile din media, dar fara a furniza detalii suplimentare, relateaza DPA. Dronele Bayraktar sunt de asemenea utilizate de armata ucraineana in razboiul impotriva Rusiei. Tensiunile dintre Kosovo si Serbia…

- Alternativa pentru Germania (AfD) respinge afirmațiile potrivit carora ar avea legaturi cu extremiștii, dar șeful serviciilor de informații interne a avertizat asupra unor "paralele uimitoare" cu anii 1920 și 1930.Personalitați proeminente din cadrul curentului politic principal din Germania trag…

- Franta si Germania i-au indemnat pe liderii din Kosovo si Serbia sa organizeze noi alegeri cat de curand posibil in municipalitatile afectate de proteste. Precizarea a fost facuta de președintele francez Emmanuel Macron, la finalul summitului Comunitatii Politice Europene din Republica Moldova. Macron…

- NATO a cerut sambata Kosovo sa reduca tensiunile cu Serbia, la o zi dupa ce reprezentanți ai guvernului au intrat in cladirile municipale pentru a instala primari in zonele din nordul țarii, locuite in principal de etnici sarbi, relateaza Reuters.

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a plasat armata in alerta si a ordonat mai multor unitati sa se deplaseze in apropierea granitei cu provincia Kosovo, in contextul ciocnirilor care au avut loc intre politie si sarbii din municipalitatea Zvecan, situata in nordul provinciei, a informat vineri agentia…

- Naționala Belarusului, adversara Romaniei in grupa preliminara pentru calificarea la Campionatul European din Germania, din 2024, va juca meciurile din iunie, cu Israel și Kosovo, considerate pe teren propriu, in Ungaria. Bielorușii vor disputa partidele in care sunt gazde pe arena celor de la Ujpest,…