- Ce se anunța a fi un Consiliu European ordinar, in care nu se așteptau mari surprize, s-a terminat foarte tarziu in noapte, cu un dezacord din partea Ungariei și a Poloniei in chestiunea migrației, a transmis Lucian Pirvoiu, jurnalist TVR, trimis special la Bruxelles.

- Potrivit AFP, Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cerealele din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre.…

- „Bruxelles-ul abuzeaza de puterea sa. Vor sa transfere cu forța migranții in Ungaria.” „Acest lucru este inacceptabil! Vor sa transforme cu forța Ungaria intr-o țara de imigranți”, a scris premierul ungar, Viktor Orban, in postarea sa de pe pagina oficiala de Facebook. CITESTE SI Elixirul longevitații:…

- Secretarul de stat german insarcinat cu Afaceri Europene Anna Luhrmann pune la indoiala, marti, capacitatea Ungariei de a exercita presedintia Consiliului European, in al doilea semestru al lui 2024, un ecou al unor ingrijorari ale eurodeputatilor, relateaza AFP, conform News.ro.Ungaria, condusa…

- Comentand rezultatul reuniunii trilaterale de duminica de la Bruxelles dintre președintele azer Ilham Aliyev și premierul armean Nikol Pașinian, președintele Consiliului Uniunii Europene, Charles Michel, a declarat ca principalul subiect de discuție a fost normalizarea relațiilor dintre cele doua țari.…

- Corupția este sistemica la Bruxelles, a declarat pentru Radio Kossuth din Budapesta Balazs Hidveghi, referitor la scandalul legat de calatoriile gratuite ale mai multor oficiali ai Comisiei Europene, informeaza Rador.Potrivit europarlamentarului FIDESZ, este inacceptabil ca unii oficiali sa vina…

- Romania nu trebuia sa ia niciun cent de la Comisia Europeana in baza algoritmului de calcul, pentru spijinirea fermierilor afectati de importurile de cereale din Ucraina, a sustinut, marti, in Parlament, ministrul Agriculturii, Petre Daea . „Afland ca suma dislocata din rezerva, de 56,3 milioane euro,…

- Actiunile comerciale unilaterale ale statelor UE sunt "inacceptabile", a transmis duminica un purtator de cuvant al Comisiei Europene, dupa ce Polonia si Ungaria au interzis importurile de cereale si alte produse alimentare ucrainene, pentru care UE si-a deschis piata fara