Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit serviciului de presa al premierului italian Giorgi Meloni, intalnirile au avut loc separat, scopul lor fiind „de a promova dialogul dintre Serbia și Kosovo cu asistența Uniunii Europene in scopul normalizarii relațiilor dintre cele doua țari”.

- Serbia ”a inceput sa-si retraga” trupele desfasurate la granita cu Kosovo, a declarat marti, 3 octombrie, Casa Alba, la cateva zile dupa ce a avertizat cu privire la o desfasurare puternica militara sarba in regiune, relateaza Agerpres . ”Am inceput sa-i vedem retragandu-si fortele si acesta este un…

- Premierul kosovar Albin Kurti a declarat luni ca recentul „atac terorist” comis de un comando puternic inarmat face parte dintr-un „plan mai amplu” al Serbiei care vizeaza „anexarea” nordului Kosovo, cu populatie majoritar sarba.

- Statele Unite indeamna Serbia sa retraga trupele de la granița cu Kosovo, aceasta reprezentand pentru sarbi o „consolidare militara de amploare” la frontiera, relateaza BBC. In ultimele luni, tensiunile au crescut intre comunitatea minoritara sarba și cea majoritara albaneza din Kosovo. Ca raspuns la…

- Kosovo a cerut joi sanctiuni internationale impotriva Serbiei, dand asigurari ca Belgradul se afla in spatele grupului de paramilitari suspectat ca a ucis un politist kosovar albanez duminica, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Din acest motiv, Serbia ar trebui sa fie sanctionata”, a declarat premierul…

- Joi, 28 septembrie, Kosovo a cerut sanctiuni internationale impotriva Serbiei, dand asigurari ca Belgradul se afla in spatele grupului de paramilitari suspectat ca a ucis un politist kosovar albanez duminica, relateaza AFP. ”Din acest motiv, Serbia ar trebui sa fie sanctionata”, a declarat premierul…

- Serbia este in doliu oficial miercuri in urma "evenimentelor tragice" petrecute duminica in Kosovo, majoritatea mass-media onorandu-i ca "eroi" si "martiri" pe atacatorii sarbi kosovari care au fost ucisi duminica intr-un schimb de focuri cu politia la Banjska, in nordul teritoriului, potrivit EFE,…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a acuzat luni, 25 septembrie, o ”parte a comunitatii internationale” ca sprijina Kosovo in ”brutala curatire etnica” impotriva etnicilor sarbi, declaratie facuta in prezenta ambasadorului Rusiei la Belgrad, Aleksandar Bocan-Harcenko, in timp ce Comisia Europeana…